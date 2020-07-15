В популярной российской соцсети позаботились о любителях музыки

Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила улучшенную систему рекомендаций в собственном музыкальном сервисе. Новый алгоритм на базе нейросетей и технологий машинного обучения анализирует звучание треков, которые пользователь прослушал ранее, и рекомендует похожие композиции, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом алгоритм рекомендаций формирует индивидуальный профиль предпочтений и подбирает похожие по характеристикам треки, что позволяет предлагать слушателям более разнообразный контент и с еще большей вероятностью угадывать их музыкальные предпочтения.

По словам представителей соцсети, сервис позволит расширить музыкальный кругозор и разнообразить плейлист. Сразу после добавления трека в раздел «Моя музыка» появится всплывающее окно «Вам также может понравиться», треки из которого можно послушать как отдельный плейлист.

Отмечается, что после обновления число добавлений треков из рекомендаций в личные плейлисты пользователей выросло на 10 процентов. Новый алгоритм уже работает для всех пользователей раздела «Музыка» в ОК: в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях ОК на iOS и Android.