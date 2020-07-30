В российской соцсети внедрили нововведение для игр

«Одноклассники» запустили рекламный кабинет для разработчиков игр. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», администраторы смогут продвинуть свои продукты напрямую через российскую социальную сеть.

Для того чтобы продвинуть свою игру, не нужны специальные знания. «С помощью нового сервиса администраторы игр ОК могут настраивать таргетинг, важный именно для сферы геймдева», — говорится в материале.

Разработчики смогут исключить аудиторию продвигаемой игры и таргетироваться на игроков конкурентов, выбрав тех, кто уже ранее совершал платежи, или тех, кто никогда ничего не оплачивал. Новые функции помогут собрать аудиторию близких по стилю и тематике игр, которая заинтересуется новым предложением. Кроме того, администраторы смогут выбрать пол и возраст людей, кому показывать объявление.

На данный момент доступны два формата рекламной кампании: изображение или видео с кнопкой «Играть». Чтобы заняться продвижением продукта, нужно нажать на кнопку «Продвинуть» на странице с игрой и оформить рекламную публикацию.

Как рассказал директор по развитию бизнеса «Одноклассников» Алексей Кашеваров, представители социальной сети давно планировали внедрить функцию, которая позволит разработчикам найти свою аудиторию. «Главной задачей при разработке рекламного кабинета "ОК" для игр мы ставили создание простого и интуитивно понятного интерфейса», — отметил он.

В честь запуска разработчиков игр ждет подарок: по промокоду IGRA пользователи смогут удвоить средства на продвижение игр.

Ранее сообщалось, что российская социальная сеть «Одноклассники» запустила улучшенную систему рекомендаций в собственном музыкальном сервисе. Новый алгоритм на базе нейросетей и технологий машинного обучения анализирует звучание треков, которые пользователь прослушал ранее, и рекомендует похожие композиции.