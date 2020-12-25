В России захотели брать плату с компаний за иностранных работников

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников. Акциз предложено ввести для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом пишет РБК.

По словам Трутнева, власти беспокоит использование большого числа иностранной рабочей силы, в том числе из бывшего СССР и Китая, на дальневосточных стройках. Вице-премьер напомнил, что первоочередная задача правительства все же создавать рабочие места для россиян, а не иностранцев.

«У меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз (...). Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — сказал он. Трутнев добавил, что, если президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин одобрят меру, она не коснется уже реализующихся проектов.

Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер объем иностранных инвестиций в Дальний Восток сократился на треть. Если раньше около 70 процентов средств поступало из Китая, то теперь выросли инвестиции с Кипра. Объем уже подписанных соглашений, которые планируется реализовать до 2024 года, превышает пять триллионов рублей.