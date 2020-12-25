Дети оленеводов Таймыра проведут новогодние каникулы с родителями

Дети таймырских оленеводов, учащиеся в школах-интернатах Дудинки и села Караул, проведут новогодние каникулы с родителями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, передает «Таймырский телеграф».

Детей отправили на вертолетах в отдаленные поселки полуострова, оттуда их заберут родители. Из Дудинки в поселок Тухард вылетели 160 школьников. Еще 23 ребенка отправились в поселки Воронцово и Байкаловск, и двое из Караула в Дудинку. Всего домой вернулись 185 детей.

Как пишет «Таймырский Телеграф», дети оленеводов дважды в год приезжают к родителям на каникулы. Средства на их авиаперелеты выделяются из районного и краевого бюджетов.

Ранее сообщалось, что власти Чукотки решили поддержать семьи оленеводов с детьми. Для них разработано два вида господдержки: для семей с детьми от 7 до 18 лет, которые провели лето в тундре и не работали в трудовых бригадах при хозяйствах, а также единовременная выплата для молодых семей в размере 50 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, им надо будет предоставить документы в окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия. В семьях оленеводов Чукотки воспитываются 282 ребенка. их них больше 200 школьного возраста.