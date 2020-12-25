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В России выявили 29 018 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 018 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 2 992 706. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев выявлено в Москве (7315 случаев), Санкт-Петербурге (3751) и Московской области (1576). Меньше всего — в Чукотском и Ненецком автономных округах (по 15 и 5 случаев соответственно).

Также за прошедшие сутки число летальных исходов составило 563, с начала пандемии умерли 53 659 инфицированных.

Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 27 397, всего число вылечившихся составляет 2 398 254 человека.

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