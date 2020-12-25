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Названо число получающих госпомощь бедных семей

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Около 80 процентов бедных семей в России в период с 2014 по 2018 год получали социальные выплаты. Об этом передает ТАСС со ссылкой на анализ Счетной палаты по достижению национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ».

Согласно документу, уровень нацеленности мер государственной поддержки на малоимущие домохозяйства необходимо повысить.

Счетная палата сообщает, что общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности и обеспечению роста реальных доходов россиян в 2019-2024 годах составит 15,3 триллиона рублей. Также отмечается, что меры по поддержке семей с детьми с рождения до семи лет позволят снизить уровень бедности на два процента.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал выплаты в размере пяти тысяч рублей к Новому году на каждого ребенка до семи лет включительно. По оценкам замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, на выплаты пойдет около 60 миллиардов рублей. Они затронут примерно 12 миллионов детей.

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