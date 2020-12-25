Россиянка случайно купила машину с миллионными штрафами бывшего хозяина

Жительница Нижнего Новгорода случайно купила подержанную машину в автомобильном салоне с закрепленными за ней крупными штрафами бывшего владельца. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Россиянка Любовь Соболева рассказала журналистам, что после покупки иномарки направилась ставить ее на учет в ГАИ. Сотрудники инспекции отказали ей в оформлении машины, поскольку на нее был наложен арест. «Арест именно в день покупки автомобиля произошел, то есть мы купили машину с арестом, не зная этого», — пояснила женщина.

По словам пострадавшей, работники салона уверили ее, что машина снята с учета, однако впоследствии выяснилось, что бывший хозяин иномарки — должник, который продал ее автосалону. Сейчас Соболева не имеет права ездить на автомобиле, поскольку на него наложен арест из-за штрафов в размере 2,5 миллиона рублей.

Помимо этого, героиня материала пожаловалась, что сотрудники автосалона навязали ей кредит и дополнительную услугу «помощь на дорогах» за 135 тысяч рублей. При этом россиянка так и не выяснила, какая помощь подразумевается под упомянутой опцией. В конечном счете стоимость иномарки выросла с обещанных 370 тысяч рублей до полумиллиона рублей.

Сообщается, что Соболевой пообещали вернуть деньги или поменять автомобиль в течение 10 дней.

Ранее россиянка не захотела отдавать элитную машину суду и сидела в ней девять часов. Супруг жительницы Перми не смог выплатить кредит за Porsche Cayenne, в связи с чем автомобиль объявили в розыск. Сотрудники полиции нашли машину, в которой находилась жена владельца. Женщина категорически отказывалась выходить из нее, однако в конечном счете автомобиль изъяли.