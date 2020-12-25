Назван самый распространенный способ подделки российских паспортов

Глава Гознака Аркадий Трачук назвал самый распространенный способ подделки российских паспортов. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, наиболее часто встречающейся подделкой документа является переклеенная фотография. При этом он подчеркнул, что без «примитивного оборудования и минимальной наблюдательности» распознать даже такую фальшивку может быть сложной задачей. Глава Гознака отметил, что было бы глупо рассчитывать, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, будут иметь при себе ультрафиолетовую лампу.

Трачук также рассказал, что, если в течение нескольких лет будут приняты решения по реализации проекта электронного паспорта, то необходимости в модернизации его бумажной версии не появится.

Ранее в российском Центробанке проанализировали долю поддельных денег в общем объеме денег. Из отчета ЦБ следует, что в стране на каждый миллион банкнот в обращении в 2019 году пришлось семь выявленных подделок. Однако их общее число не растет. Чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 26,8 тысячи случаев).