В России выявили уникальную подделку

В российском Центробанке проанализировали долю поддельных денег в общем объеме денег. Из отчета ЦБ следует, что в стране на каждый миллион банкнот в обращении в 2019 году пришлось семь выявленных подделок. Однако их общее число не растет.

Чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 26,8 тысячи случаев). Значительно меньшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются тысячные купюры (8,6 тысячи штук) и банкноты номиналом в две тысячи рублей (2,8 тысячи). Уникальным случаем стало обнаружение поддельной рублевой монеты.

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В Центробанке добавили, что монеты меньшего номинала не подделывались, однако было выявлено несколько десятков фальшивых пятирублевок и десятирублевок.

В прошлом году было выявлено 10,8 тысячи фальшивых денежных знаков. Чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук). Реже всего фальшивками оказывались пятидесятирублевки (девять банкнот).

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