Россияне стали чаще подделывать евро

За второй квартал текущего года в банковской системе России было выявлено 184 фальшивых евро, это втрое больше, чем в первом квартале. Об этом говорится в материалах Центробанка. При этом за весь 2018 год было выявлено 182 подделки, в 2017 обнаружили 194, а годом ранее — 140.

В общей сложности было обнаружено 648 поддельных банкнот иностранных государств против 523 в первом квартале. Тем не менее, лидером по числу выявленных фальшивок среди иностранных денежных знаков остается доллар. Во втором квартале года обнаружили 441 фальшивку против 449 в начале года, указали в ЦБ. Число фальшивых юаней выросло с 12 до 22 штук.

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Что касается фальшивых рублей, то их количество снизилось на 2,5 процента — до 9178 купюр. Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки). Поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше обнаружили фальшивых пятидесятирублевок (12), поддельных десяток и вовсе не нашли.

В мае 2019 года Центробанк выступил за введение ответственности за изготовление полиграфии, напоминающей настоящие деньги. В ЦБ отметили, что сувениры используют для мошенничества и напомнил о вбросах фальшивок в терминалах и банкоматах, при которых деньги подменяют билетами «банка приколов». В Госдуме идею о наказании поддержали.

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