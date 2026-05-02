03:24, 2 мая 2026

В России оценили санкции против детей Лукашенко

Мирошник назвал санкции против детей Лукашенко низкопробной выходкой Зеленского
Марина Совина
Марина Совина
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко низкопробной личной выходкой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к такому решению Зеленского подтолкнуло собственное бессилие и зашкаливающая желчность.

Ранее Зеленский подписал указ о новом пакете санкций, куда вошли ограничения против детей Лукашенко Виктора и Дмитрия. Всего в новый пакет санкций вошли 16 физических и 11 юридических лиц Белоруссии.

До этого Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к присоединению к конфликту против Украины.

    Последние новости

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    ВСУ пытались атаковать Москву

    Запланированные на 2 мая изменения трамвайных маршрутов в Москве перенесли

    Европейская страна у границ с Россией начала артиллерийские учения

    В России оценили санкции против детей Лукашенко

    Бывший нелегальный мигрант назначен главой епархии в США

    Москвичам объяснили, почему апрель в столице был таким холодным

    Причастных к атакам на Брянскую область операторов БПЛА объявили в розыск

    Россиян предупредили о последствиях позднего употребления шашлыка

    Названа причина появления испорченных зубов у современных детей

    Все новости
