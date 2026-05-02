В России оценили санкции против детей Лукашенко

Мирошник назвал санкции против детей Лукашенко низкопробной выходкой Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко низкопробной личной выходкой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к такому решению Зеленского подтолкнуло собственное бессилие и зашкаливающая желчность.

Ранее Зеленский подписал указ о новом пакете санкций, куда вошли ограничения против детей Лукашенко Виктора и Дмитрия. Всего в новый пакет санкций вошли 16 физических и 11 юридических лиц Белоруссии.

До этого Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к присоединению к конфликту против Украины.