Бывший нелегальный мигрант назначен главой епархии в США

Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США

На фоне высокой напряженности между Соединенными Штатами Америки (США) и Ватиканом по вопросу беженцев Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта Эвелио Менживара-Аялу главой епархии Уилинга-Чарлстона в штате Западная Вирджиния. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В биографии епископа есть период, связанный с миграционным кризисом. Будучи подростком, он спасался от боевых действий в Сальвадоре и был нелегально ввезен в Соединенные Штаты в багажнике автомобиля.

Представители церкви, несмотря на бурную реакцию общественности, приветствовали назначение Менживара-Аялы, отметив его пастырские заслуги.

Ранее Папа Римский Лев XIV осудил шаги американской администрации по расширению способов казни для федеральных заключенных.