03:22, 2 мая 2026Мир

Бывший нелегальный мигрант назначен главой епархии в США

Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

На фоне высокой напряженности между Соединенными Штатами Америки (США) и Ватиканом по вопросу беженцев Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта Эвелио Менживара-Аялу главой епархии Уилинга-Чарлстона в штате Западная Вирджиния. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В биографии епископа есть период, связанный с миграционным кризисом. Будучи подростком, он спасался от боевых действий в Сальвадоре и был нелегально ввезен в Соединенные Штаты в багажнике автомобиля.

Представители церкви, несмотря на бурную реакцию общественности, приветствовали назначение Менживара-Аялы, отметив его пастырские заслуги.

Ранее Папа Римский Лев XIV осудил шаги американской администрации по расширению способов казни для федеральных заключенных.

    Последние новости

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    Европейская страна у границ с Россией начала артиллерийские учения

    В России оценили санкции против детей Лукашенко

    Бывший нелегальный мигрант назначен главой епархии в США

    Москвичам объяснили, почему апрель в столице был таким холодным

    Причастных к атакам на Брянскую область операторов БПЛА объявили в розыск

    Россиян предупредили о последствиях позднего употребления шашлыка

    Названа причина появления испорченных зубов у современных детей

    Силы НАТО отработали сценарии изоляции Калининградской области

    В России высказались об урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
