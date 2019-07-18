В России ужесточили наказание за подделку документов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет правительственных законов об ужесточении наказания за подделку документов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 18 июля.

Так, за подделку паспорта грозит лишение свободы сроком до трех лет. Также предусмотрено наказание в виде ограничения свободы и принудительные работы на тот же период. Приобретение и хранение заведомо поддельных документов (паспорта, удостоверения или иного официального документа) карается заключением сроком до года.

Поправки в Уголовный кодекс также предусматривают увеличение штрафов за сообщение ложных сведений при оформлении документов, например, при получении заграничного паспорта. Для граждан максимальная сумма штрафа составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10 тысяч рублей. Сегодня это правонарушение обходится россиянам в 300 рублей, должностные лица выплачивают не более тысячи рублей.

В мае Роскомнадзор сообщил, что за последние три года резко увеличилось количество сайтов, торгующих поддельными документами. За первые четыре месяца этого года заблокировано 4,6 тысячи ресурсов по продаже фальшивых российских и заграничных паспортов, водительских прав, СНИЛС и других удостоверений и бумаг.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!