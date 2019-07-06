В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину. Руководство вуза выдавало дипломы на платной основе, хотя сам институт был лишен лицензии два года назад, пишет «Коммерсантъ».

Как выяснили оперативники, некоторое время назад в вуз обратилась девушка, желавшая получить в нем образование. Абитуриентку попросили написать заявление на заочное обучение на платной основе и потребовали заплатить 450 тысяч рублей за три года вперед. Девушка привезла нужную сумму в особняк на Дубининской улице, где ректора и проректора вуза задержали. Попонина была поймана в столичном кафе во время передачи ей 300 тысяч рублей за готовый диплом об окончании ИНЭКБИ в 2011 году.

Материалы в отношении Подобедова и Попониной оперативники передали в Следственный комитет России, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, подделке документов и их сбыте, коммерческом подкупе и посредничестве в нем (статьи 159, 327, 204 и 204.1 УК России).

Как пишет «Коммерсантъ», правоохранительные органы заинтересовались институтом после того, как к ним попытался устроиться молодой человек, предъявивший диплом ИНЭКБИ. Проверка показала, что реально он не учился, а документ купил.

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