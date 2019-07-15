Российского хоккеиста поймали за рулем с поддельными правами

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Михаил Котляревский был задержан за вождение с поддельными правами. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе главка московской полиции, спортсмен был остановлен сотрудниками ДПС в субботу, 13 июля. Котляревский показал удостоверение, подлинность которого вызвала у полицейских сомнение. По результатам проверки выяснилось, что права поддельные.

В отношении хоккеиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»).

22-летний Котляревский играет за «Спартак» с сезона-2018/2019. До этого хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев». За всю карьеру на уровне КХЛ он провел 24 матча.

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