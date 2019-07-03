Игрок «Реала» отказался пройти тест на алкоголь и остался без прав

Защитника мадридского «Реала» Марсело лишили водительских прав. Об этом сообщает AS со ссылкой на газету O Globo.

По информации источника, полицейские остановили машину, за рулем которой был игрок, в Рио-де-Жанейро. Они заподозрили Марсело в вождении в нетрезвом виде и попросили его пройти тест на содержание алкоголя в организме, однако тот отказался и решил оплатить штраф в размере 675 евро. Также бразилец был на год лишен права водить автомобиль на территории страны.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. Он по четыре раза выигрывал национальный чемпионат и Лигу чемпионов. Бразильца пять раз включали в символическую сборную мира.

В феврале сообщалось, что бразильца хочет купить «Ювентус». Об этом руководство туринского клуба якобы попросил Криштиану Роналду, который остался с бывшим партнером по «Реалу» в близких отношениях. При этом главный тренер мадридцев Зинедин Зидан выступил против продажи Марсело.

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