Зидан выдвинул требование руководству «Реала»

Французский футболист Зинедин Зидан, вновь занявший пост тренера мадридского «Реала», выступил против продажи бразильского защитника Марсело. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает A Bola Brasil.

Зидан рассчитывает на бразильца. Его сохранение в составе сливочных стало одним из требований француза к президенту мадридцев Флорентино Пересу. Также сообщалось, что и сам Марсело передумал покидать «Реал». Как утверждает издание, Зидан планирует провести личную встречу с футболистом на этой неделе.

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11 марта Зидан вновь занял пост главного тренера «Реала». В течение 10 месяцев специалист находился без работы. Француз покинул «Реал» в мае 2018-го после третьей подряд победы в Лиге чемпионов.

Осенью прошлого года стали появляться слухи о возможном переходе 30-летнего Марсело в «Ювентус» вслед за португальским форвардом Криштиану Роналду. СМИ утверждали, что форвард пытался оказать содействие в трансфере бывшего одноклубника в Турин.

Марсело выступает в «Реале» с 2007-го. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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