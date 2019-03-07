Александра Емельяненко лишили прав

Мировой суд в Кисловодске вынес административное наказание российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Емельяненко признали виновным и лишили водительских прав на год и шесть месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Спортсмен вину не признал, так как, по его словам, от освидетельствования не отказывался. По его мнению, ситуация была спровоцирована сотрудниками полиции.

2 марта спортсмен был осужден за неповиновение сотруднику полиции. Емельяненко признал вину и извинился за свое поведение. Днем ранее его задержали в состоянии алкогольного опьянения после того, как Емельяненко скрылся с места ДТП в Кисловодске. Тогда же в сети появилось видео, где боец грубо общается с сотрудником полиции.

У Емельяненко уже есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру.

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