Александра Емельяненко оставили под арестом

Ставропольский краевой суд не удовлетворил жалобу российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, арестованного за неповиновение полиции. Об этом сообщает «Р-Спорт».

37-летний боец пытался добиться смягчения наказания, запросив назначение штрафа вместо ареста. Суд оставил изначальное решение в силе.

Бойцовская организация Russian Cagefighting Championship уже объявила о том, что Емельяненко не примет участия в турнире 4 мая. Также стало известно, что контракт бойца приостановлен.

2 марта спортсмен был осужден за неповиновение сотруднику полиции. Емельяненко признал вину и извинился за свое поведение. Днем ранее его задержали в состоянии алкогольного опьянения после того, как Емельяненко скрылся с места ДТП в Кисловодске. Тогда же в сети появилось видео, где боец грубо общается с сотрудником полиции.

У Емельяненко уже есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру.

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