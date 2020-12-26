Россия построит 14 АПЛ

До 2027 года для Военно-морского флота (ВМФ) России будет построено 14 атомных подводных лодок (АПЛ) проектов «Борей-А» и «Ясень-М», передает «Красная звезда» заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

По его словам, до указанного срока ВМФ страны ежегодно будет получать по одной субмарине проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

Об этом руководитель рассказал в ходе посещения «Севмаша» (Северодвинск), где производятся данные АПЛ.

В публикации газеты отмечается, что в настоящее время на предприятии проходит масштабная модернизация, в частности, модульно-агрегатный метод, используемый при строительстве АПЛ третьего поколения, заменяется блочно-модульной технологией, применяемой при создании субмарин четвертого поколения. В издании утверждается, что это «должно снизить трудоемкость и сроки строительства».

12 декабря подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30». В публикации американского журнала Popular Mechanics это назвали превью конца цивилизации.