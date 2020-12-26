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Врач назвал способы восстановить легкие после коронавируса

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Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Для восстановления легких после COVID-19 важно правильно и разнообразно питаться, но не сидеть на диетах, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко в беседе с радио Sputnik.

«Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, — все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике», — отметил специалист.

Карабиненко добавил, что также необходимо выполнять специальную гимнастику, которая способствует укреплению и легких, и иммунитета. Кроме того, надо следить за тем, как человек дышит. «Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры — как он дышит, выдыхает, вдыхает», — сказал врач.

В августе заведующая пульмонологическим отделением городской многопрофильной больницы №2 Санкт-Петербурга Ирина Крошкина рассказала об ошибочных способах восстановления легких после коронавируса. К ним относится надувание шариков и масляные ингаляции для «обеззараживания» бронхов. Полезное же воздействие окажут пешие прогулки. Также можно дуть через соломинку в воду, создавая сопротивление на выдохе, уточнила она.

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