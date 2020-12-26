В Британии начались испытания нового препарата от коронавируса

В Великобритании начались испытания нового препарата, который сможет предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает газета The Guardian.

Препарат на основе антител разработали специалисты из медучреждений Университетского колледжа Лондона и англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ожидается, что лекарство сможет обеспечить мгновенный иммунитет против инфекции и защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев.

«Это стало бы отличным дополнением к арсеналу оружия, разрабатываемому для борьбы против этого ужасного вируса», — отметила руководитель исследования доктор Кэтрин Хулихан.

Если препарат одобрят, то он будет доступен в марте или апреле. Предполагается, что его будут предоставлять в качестве неотложной помощи для пациентов больниц и постояльцев домов престарелых.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.