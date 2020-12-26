Правительство России приостановило госзакупки импортных масок,

ограничение не распространяется на страны ЕАЭС. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Запрет на госзакупки импортных медицинских масок будет действовать до 31 декабря следующего года.

Ранее в Минпромторге заявили, что потребности населения и компаний в масках покрываются за счет российских производителей, однако из-за снижения спроса они вынуждены сокращать производственные мощности.

По данным ведомства, максимальная среднесуточная потребность населения и организаций в масках — 10,8 миллиона штук, а российские производители выпускали на максимальных мощностях до 21 миллиона масок в сутки.

Весной на фоне роста распространения коронавируса в образовался дефицит медицинских масок. В частности, ФАС выявила дефицит в Москве и Карачаево-Черкессии. Власти поставили задачу нарастить производство данной продукции.

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что удалось наладить производство и полностью обеспечить страну средствами защиты. Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей, уточнил он.