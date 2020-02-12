В России задумались о заморозке цен на медицинские маски

В Минздраве России задумались о том, чтобы заморозить цены на медицинские маски, спрос на которые вырос в связи с опасениями коронавируса. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Костенников, пишет РИА Новости.
По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), медицинские маски в рознице подорожали на 104 процента, а в оптовой продаже — на 173 процента. Это свидетельствует о том, что аптеки сдерживают рост цен, отметили в ведомстве.
Ранее в ФАС говорили о многократном завышении розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации. Больше всего цены взлетели в Ивановской области, где зафиксировано повышение стоимости масок почти на 500 процентов.
В антимонопольном ведомстве отметили, что не видят в повышении цен признаков картельного сговора, однако ситуацию с ростом цен в условиях повышенного спроса ФАС считает экономическим мародерством.