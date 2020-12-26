Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк

Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР).

«Умер от старости, остановилось сердце», — пояснили в пресс-службе.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах перешел на сторону Советского Союза и начал сотрудничать с КГБ. В частности, в 1953 году он проинформировал советскую разведку о намерении Лондона проложить туннель к линиям связи группы советских войск в Германии.

После разоблачения в 1961 году в Великобритании его арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения. Спустя четыре года он бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс.

С 1965-го Блейк проживал в Москве. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени, в 2007 году был удостоен ордена Дружбы.

В 2009 году была опубликована его книга «Прозрачные стены» — автобиографическое повествование легендарного разведчика.