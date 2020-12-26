Путин отреагировал на смерть советского разведчика Джорджа Блейка

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося советского разведчика, экс-офицера британской MI6 Джорджа Блейка. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля в субботу, 26 декабря.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества», — указано в сообщении главы государства.

Также президент подчеркнул, что за годы работы Блейк внес «неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете».

О смерти Джорджа Блейка стало известно ранее 26 декабря. Ему было 98 лет. По данным Службы внешней разведки (СВР), полковник умер от старости.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах перешел на сторону Советского Союза и начал сотрудничать с КГБ. В частности, в 1953 году он проинформировал советскую разведку о намерении Лондона проложить туннель к линиям связи группы советских войск в Германии.

После разоблачения в 1961 году в Великобритании его арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения. Спустя четыре года он бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс.

С 1965-го Блейк проживал в Москве. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени, в 2007 году был удостоен ордена Дружбы.

В 2009 году была опубликована его книга «Прозрачные стены» — автобиографическое повествование легендарного разведчика.