Названа причина смерти советского разведчика Джорджа Блейка

Смерть советского разведчика и бывшего офицера британской службы MI6 Джорджа Блейка произошла по естественным причинам. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу пресс-бюро Службы внешней разведки Сергея Иванова.

Он сообщил, что у ветерана разведки резко повысилось давление. Медики нормализовали его состояние, однако затем он снова почувствовал себя плохо и вскоре умер.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Блейка выразил президент России Владимир Путин.

О смерти разведчика стало известно 26 декабря. Ему было 98 лет. Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах был перевербован советскими спецслужбами. После разоблачения в 1961 году в Великобритании его арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения. Спустя четыре года он бежал из тюрьмы и с 1965-го проживал в Москве.

Награжден орденами Ленина и Красного Знамени, в 2007 году был удостоен ордена Дружбы. В 2009 году была опубликована его книга «Прозрачные стены» — автобиографическое повествование легендарного разведчика.