Лжеразведчики забрали оружие задержанного ФСБ замглавы правительства Подмосковья

Во Всеволожске (Ленинградская область) лжеразведчики забрали оружие, принадлежащее задержанному Федеральной службой безопасности (ФСБ) России заместителю главы правительства Подмосковья Дмитрию Куракину. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 19 декабря жене Куракина Оксане позвонил неизвестный. Он представился знакомым ее мужа и рассказал, что у супруга якобы могут возникнуть проблемы из-за охотничьего ружья. Звонивший пообещал, что поможет сдать оружие в лицензионно-разрешительный отдел (ЛРО).

Однако в оговоренное время к Оксане приехал не он, а двое неизвестных мужчин. Один из них представился сотрудником Службы внешней разведки (СВР) и потребовал женщину выдать все имеющееся в доме оружие, которое якобы запрещено хранить арестанту.

В итоге добычей мошенников стало немецкое ружье Blazer, французское Verney Carron, отечественный карабин Orsis и итальянские ружья — охотничье Benelli и спортивное Beretta. Кроме того, аферисты получили газовый пистолет и коллекционную шашку. Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

25 ноября сообщалось, что в Москве следователи предъявили обвинения задержанному Дмитрию Куракину. По версии следствия, он организовал незаконную масштабную вырубку леса на территории воинских частей, который затем продавался в Китай. Общий ущерб от действий фигурантов дела превысил 4 миллиарда рублей. Криминальная схема, придуманная Куракиным, использовалась в Западном военном округе с 2014 года.

Она заключалась в том, что вырубка деревьев шла под видом санитарной, в процессе которой избавляются от погибшего и больного леса. По версии следствия, коммерсанты давали чиновникам взятки, чтобы получить освобожденные территории под мусорные полигоны. Преступные деяния, которые вменяются Куракину, приходятся на период его работы директором департамента имущественных отношений Минобороны.