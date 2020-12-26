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Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Главное отличие нового штамма коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре, заключается в его большей заразности, поэтому методы защиты от инфицирования будут аналогичны тем, что приняты для профилактики обычного COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии «360».

Так, зараженный первоначальным штаммом человек в среднем передает инфекцию еще трем людям, а носитель мутировавшего вируса может передать его примерно десяти гражданам. При этом патогенность (способность микроорганизма вызывать заболевание — прим. «Ленты.ру») нового штамма SARS-CoV-2 остается такой же, как и прежде. «Главное, что у него антигенные свойства не изменились, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», — пояснил вирусолог.

В связи с этим для профилактики распространения инфекции необходимо сохранять масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» будет защищать от британского штамма коронавируса. По его словам, новая мутация затрагивает только небольшую точку на поверхности белка вируса.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

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