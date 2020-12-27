В новой Зеландии завершились съемки сериала Властелин колец по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщает The Independent.

«Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года», — написал в своем Instagram режиссер сериала Хуан Антонио Байона, выложив фото голых ног на земле. Режиссер также добавил, что ему не терпится вернуться туда вновь.

«Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады», — прокомментировал один из актеров, Джед Брофи. По данным издания, сериал должен выйти на экраны в 2021 году.

Съемки стартовали в начале года, однако из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены приостановить их до сентября.

Фото опубликовано @filmbayona