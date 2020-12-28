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Стало известно о 17 погибших после затопления судна в Баренцевом море

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Как минимум 17 человек погибли после затопления судна «Онега» в Баренцевом море у Новой Земли. Об этом стало известно ТАСС.

По информации агентства, по факту затопления судна заведено уголовное дело.

Катастрофа произошла в сильный шторм, сообщал «Интерфакс». Экипаж был в гидрокостюмах, но воспользоваться спасательным оборудованием никто не успел — людей буквально смыло с палубы в море.

Всего на борту было 19 человек. По информации портала MarineTraffic, корабль, ходящий под российским флагом, следовал в порт Мурманска.

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