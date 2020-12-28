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Отец попытался защитить детей от кенгуру и был нокаутирован

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В австралийском штате Новый Южный Уэльс кенгуру нокаутировал мужчину, пытавшегося защитить своих детей. Видео, снятое очевидцами, появилось на портале Kidspot.

Инцидент произошел 25 декабря в католическое Рождество. Митчелл Робинсон (Mitchell Robinson) заметил на своем участке крупного агрессивного кенгуру и решил прогнать его, чтобы обезопасить себя и детей. По его словам, самец несколько часов прыгал возле дома и рыл ямы.

Семья запечатлела, как Робинсон поднял с земли какой-то предмет и бросил его в сторону кенгуру. Зверь разозлился, подбежал к обидчику и ударил его по лицу, сбив с ног. После этого животное убежало прочь. При падении австралиец сломал руку.

Ранее сообщалось о жительнице Китая, которую нокаутировала упавшая на нее собака. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга и травмой шеи, полиция разыскивает владельца животного, чтобы узнать детали происшествия.

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