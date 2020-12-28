Россиянин подвез автостопщика и лишился обручальных колец

Россиянин помог случайному попутчику добраться до города, пригласил в гости и лишился обручальных колец стоимостью четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Бизнесмен ехал из Москвы в Гатчину, увидел автостопщика и согласился его подвезти. Попутчик назвал свои имя и фамилию, рассказал о работе элитным шеф-поваром и пожаловался на то, что недавно у него отобрали iPhone 12. Мужчины разговорились, к концу поездки бизнесмен даже пригласил нового знакомого в гости и дал деньги на такси.

Мужчины обменялись контактами и договорились сходить в баню. На следующий день автостопщик позвонил россиянину и предложил вместе с ним заказать новый iPhone всего за 50 тысяч рублей. Получив согласие и деньги, мужчина перестал выходить на связь. Заподозрив неладное, бизнесмен осмотрел дом и обнаружил пропажу их с женой обручальных колец.

Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что автостопщик-мошенник работает по такой схеме уже не первый год. Ранее он был судим за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.