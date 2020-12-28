Жители российского города пожаловались на закрытые теплые остановки в мороз

Жители Омска пожаловались на закрытые теплые остановки в тридцатиградусный мороз. При этом россияне подолгу ждут общественный транспорт. Соответствующий пост опубликован в сообществе «Я живу [В] Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице минус 30, но теплая остановка закрыта, время 20:00, вчера в 21:00 та же история. А уехать — отдельная история. Люди по 20-30, а иногда даже 40 минут стоят на морозе, вопрос: для кого вы их делали?! Остановка "Поселок Южный"», — говорится в записи.

Интернет-пользователи предположили, что остановки могли закрыть из-за жалоб на бездомных, которые ночуют в теплых павильонах. Другие комментаторы добавили, что с подобной проблемой сталкиваются и на других остановках: свет горит, а дверь закрыта.

Позднее городская мэрия ответила под постом, что торгово-остановочный комплекс закрыт из-за сломанного дверного замка. По данным компании ООО «Капитал Строй», 28 декабря 2020 года его должны отремонтировать. Также чиновники порекомендовали горожанам воспользоваться соседними павильонами.

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