Бомж «Ван Дамм» оккупировал остановку в российском городе

Называющий себя Вовой Ван Даммом бомж вместе со своим другом оккупировал «умную» остановку общественного транспорта на площади Луговой во Владивостоке. По словам бездомных россиян, они выбрали этот павильон, так как его современная система с закрывающимися дверьми помогает согреться. Об этом сообщает VL.ru.

По данным издания, в 2020 году в городе появились три «умные» остановки, которые с наступлением зимы превратились в ночлежки для бездомных. В разговоре с журналистами бомжи с остановки на площади Луговой пояснили, что здесь они могут комфортно ночевать, так как внутрь павильона не проникает ветер. Один из них отметил, что до того, как нашел «умную» остановку, ему приходилось спать в коллекторах, теплотрассах или подъездах, где было холодно.

Однако местные жители не оценили инфраструктуру, так как из-за бомжей не заходят внутрь и ждут транспорт на улице. Некоторые из них отметили, что бездомные не только ночуют в павильонах, но и превращают их в «тусовочные точки», где проводят время друг с другом. Журналисты попросили бомжей прокомментировать недовольство окружающих, но те не ответили и закончили разговор.

В августе 2020 года бомжи и наркоманы оккупировали заброшенный комплекс городской клинической больницы (ГКБ) №6, который находится на Новой Басманной улице в центре Москвы. Оказалось, что больница была ликвидирована в 2015 году, а со временем пришла в аварийное состояние. Жители соседних домов отметили, что бездомные превратили здание в «гниющую помойку». Горожане заявили, что хотят добиться восстановления медицинского учреждения в полном функциональном виде.

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