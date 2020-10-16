Новая скамейка оставила пассажиров автобуса без остановки

Жители города Ревда Свердловской области оказались недовольны результатами благоустройства. Одна из скамеек оказалась настолько длинной, что оставила пассажиров автобуса без остановки, пишет «Ревда-новости.рф».

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Новую лавку поставили рядом с остановкой общественного транспорта на улице Максима Горького. Чтобы сократить к ней путь, местные жители часто пользовались проходом между зданиями. Однако после ремонта он оказался перекрыт. Одна из жительниц обратилась к мэрии в сообществе «Ревда-новости» в соцсети «Одноклассники» и попросила решить вопрос. «Уберите, пожалуйста, один пролет скамейки напротив остановки. И вам многие скажут спасибо. Особенно люди преклонного возраста», — написала женщина. Ее инициативу поддержали не все горожане. Некоторые из них не увидели проблемы и заявили, что участок «можно обойти».

В местной администрации отреагировали на обращение жителей. Директор Управления городским хозяйством Андрей Фалько отметил, что коммунальщики не могут демонтировать часть скамейки, поскольку ее установили в рамках проекта благоустройства, и вносить в него изменения можно только после завершения всех работ. Также чиновник пояснил, что этот вопрос нужно решать с владельцем остановки, за которой стоит лавка. Коммунальщики посоветовали горожанам быть аккуратными и ходить на остановку другим путем.

В сентябре 2020 года жители Владивостока оказались недовольны новыми гранитными лавочками, дизайн которых напомнил горожанам надгробия. Россияне установили на них траурные венки и памятные таблички. Эта акция символизировала похороны эстетики, вкуса и здравого смысла. Спустя несколько недель из-за общественного резонанса руководство города приняло решение демонтировать объекты.

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