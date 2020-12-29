Китайские компании подорожали на триллионы долларов в пандемию

Акции китайских компаний подорожали почти на пять триллионов долларов в 2020 году благодаря быстрому восстановлению страны после пандемии коронавируса, пишет «Интерфакс».

Капитализация китайских компаний взлетела на 41 процент (до 16,7 триллиона долларов) с начала года по 22 декабря. По этому показателю КНР обогнала США в два раза. Капитализация американских компаний выросла на 21 процент (до 41,6 триллиона). Эксперты отмечают, что это был очень успешный год для Китая.

Ранее стало известно, что китайские власти объявили войну главному богачу страны — основателю Alibaba Джеку Ма. По данным The Wall Street Journal, председатель КНР Си Цзиньпин из-за высказываний Джека Ма дал распоряжение остановить размещение акций компании Ant Group («дочка» Alibaba), которая выходила на китайский фондовый рынок.

Ранее миллиардер раскритиковал правила, которые регулируют в стране отрасль высоких технологий. В результате государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о начале расследования против Alibaba.