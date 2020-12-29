Фото уснувших на полу возле пациента с COVID-19 врачей растрогало россиян

Трое врачей больницы в Сосновом бору в Ленинградской области всю ночь провели возле тяжелого пациента с COVID-19 и уснули рядом с ним на полу. Этот момент сняли камеры наблюдения в палате больного, снимок опубликован в паблике «ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России» во «ВКонтакте».

«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина...», — написала старшая медсестра отделения для зараженных.

На кадре видно, как возле койки пациента трое медиков в защитных костюмах лежат на полу, прижавшись друг другу и, предположительно, спят.

Автор поста уточнила, что в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов.

В комментариях пользователи сообщили, что их растрогал поступок медработников, и написали им много добрых слов. «Тот самый случай когда, при виде "спящего" на работе, проникаешься УВАЖЕНИЕМ к нему. Держитесь! Когда-нибудь и на вашей улице "перевернется" грузовик со сгущенкой», — пожелал врачам один из комментаторов.