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Инфекционист предрек худшие месяцы пандемии в США

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Фото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране в ближайшие месяцы может ухудшиться после праздников. Об этом сообщает Mediaite.

«Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой», — сказал врач. По его словам, одной из причин прогнозируемого ухудшения эпидемиологической ситуации является стремление граждан США путешествовать в период новогодних праздников.

Ранее Фаучи заявил, что расхождения в действиях отдельных штатов и отсутствие единого подхода к борьбе с коронавирусом стали причиной того, что США больше других стран пострадали от пандемии. Он подчеркнул, что пандемия не знает границ между штатами, а поэтому для борьбы с ней требовалась определенная последовательность в предпринимаемых мерах. Тем не менее, по его словам, США столкнулись с существенными различиями в действиях отдельных штатов и отсутствием согласованного подхода к сдерживанию распространения вируса.

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