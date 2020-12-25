Американский врач назвал условие для формирования коллективного иммунитета

Главный американский инфекционист доктор Энтони Фаучи назвал условие для формирования коллективного иммунитета от коронавируса в интервью газете The New York Times.

По мнению врача, для этого необходимо вакцинировать от 70 до 90 процентов американцев. «Но я не говорю о точных 90 процентах», — добавил он. Фаучи подчеркнул, что специалисты не знают точной доли жителей, которая нужна для формирования коллективного иммунитета.

Инфекционист напомнил о своих предыдущих прогнозах. Ранее он считал, что население приобретет иммунитет к вирусу при вакцинации 60-70 процентов жителей. «Когда опросы показали, что только около половины всех американцев будут готовы сделать вакцину, я сказал, что коллективный иммунитет будет составлять от 70 до 75 процентов», — рассказал он. Когда же число готовых привиться жителей США достигло 60 процентов, Фаучи прогнозировал коллективный иммунитет при 80-85 процентах вакцинированных.

За все время в США коронавирусом заразились более 18,6 миллионов человек и проведено более 237,4 тестов на наличие инфекции. Страна находится на первом месте по числу заболевших COVID-19 в мире.