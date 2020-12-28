Названо слабое место США в борьбе с коронавирусом

Расхождения в действиях отдельных штатов и отсутствие единого подхода к борьбе с коронавирусом стали причиной того, что США больше других стран пострадали от пандемии. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, его слова приводит CNN.

Фаучи подчеркнул, что пандемия не знает границ между штатами, а поэтому для борьбы с ней требовалась определенная последовательность в предпринимаемых мерах. Тем не менее, по его словам, США столкнулись с существенными различиями в действиях отдельных штатов и отсутствием согласованного подхода к сдерживанию распространения вируса.

«Было много факторов, которые привели к тому, что, к сожалению для нас, Соединенные Штаты были самой сильно пострадавшей страной в мире, но я считаю, что расхождения в действиях штатов стали главным слабым местом в нашей борьбе с пандемией», — заявил Фаучи. Главный инфекционист США подчеркнул, что политизация противовирусных мер, в частности ношения масок, также негативно сказалась на реагировании страны на пандемию.

По последним данным, за все время в США коронавирусом заразились более 19 миллионов человек. Страна находится на первом месте по числу заболевших COVID-19 в мире.

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