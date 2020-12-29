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Стала известна причина ночевки медиков на полу возле койки пациента с COVID-19

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Фото: Telegram-канал «Подъём!»

Трое медработников провели ночь на полу возле койки пациента с COVID-19, потому что у больного случилась паническая атака и он мог навредить себе и аппаратуре. Об этом «Подъему» сообщили в больнице №38 города Сосновый Бор Ленинградской области.

По словам собеседника издания, примерно в два часа ночи в рабочем чате появилось сообщение, что один из зараженных во время приступа паники начал выдергивать капельницу и срывать с себя кислородную маску. Трое студентов-медиков вызвались помочь и пошли в «красную зону». «Они находились с пациентом в палате, успокаивали его, присматривали, чтобы он не нанес себе вред. После этого пациент начал принимать кислородное лечение, пришел в норму», — рассказали в клинике. Когда больной успокоился и заснул, все трое остались в палате, сели на пол и пробыли там до семи утра.

Сейчас состояние пациента стабильное. В больнице бригаду собираются поблагодарить в торжественной обстановке.

Ранее в сети появилось фото, на котором трое медработников в защитных костюмах лежат ночью на полу возле койки больного. В публикации говорилось, что они вышли на смену внепланово, чтобы помочь человеку, и пробыли в его палате до утра. Пользователи соцсетей восхитились их поступком.

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