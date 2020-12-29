Число жертв землетрясения в Хорватии возросло до семи, люди продолжают оставаться под завалами. Об это сообщает хорватская газета Jutarnji list со ссылкой на местные власти.

Среди погибших — 12-летняя девочка из города Петриня, значительная часть которого была разрушена в результате землетрясения. Тела остальных погибших были найдены под завалами домов в населенных пунктах Майске Поляне и Жажина. Также сообщается о 20 раненых, которые были доставлены в больницу города Сисак в центральной части страны. Двое из них — в тяжелом состоянии.

В поисково-спасательных операциях участвуют хорватские военнослужащие. Власти организуют транспортировку пациентов с COVID-19 из пострадавших регионов в соседние города, часть из их планируется разместить в «Арене Загреб».

Сильное землетрясение произошло в Хорватии во вторник, 29 декабря. Магнитуда достигла 6,3 по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 44 километрах к юго-востоку от столицы Хорватии. По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение стало сильнейшим в стране за этот год.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться