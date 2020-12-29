Землетрясение в Загребе сняли на видео

Сильное землетрясение, произошедшее недалеко от столицы Хорватии, попало на видео. Ролики очевидцев были опубликованы в соцсетях.

В видео, снятом одним из очевидцев в собственном доме, видно, как из-за толчков раскачиваются новогодняя елка и телевизор, и слышно, как бьется посуда. На других кадрах запечатлены трясущиеся стеллажи в продуктовом магазине и упавшие с полок товары. На еще одном ролике, снятом в городе Петриня, можно увидеть последствия землетрясения — разрушения и повреждения домов.

Магнитуда землетрясения достигла 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 44 километрах к юго-востоку от столицы Хорватии. По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение стало сильнейшим в стране за этот год. Сейсмологи предупреждают, что толчки такой силы могут привести к значительным разрушениям вблизи от эпицентра.

Посольство России в Загребе сообщило, что данных о пострадавших россиянах не поступало.