Сильное землетрясение произошло недалеко от столицы Хорватии

Сильное землетрясение произошло недалеко от Загреба. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в своем Twitter-аккаунте.

Сила толчков достигла 6,3 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 44 километрах к юго-востоку от столицы Хорватии. О жертвах и разрушениях не сообщается. За землетрясением последовали толчки силой в 3,1 балла неподалеку от города Сисак в центральной части страны. В общей сложности за 31 час в стране произошло 12 землетрясений разной мощности.

По оценке сейсмологического центра, землетрясение стало сильнейшим в стране за этот год. Сейсмологи предупреждают, что толчки такой силы могут привести к значительным разрушениям вблизи от эпицентра.

В середине декабря недалеко от Милана произошло землетрясение магнитудой 3,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 56 километров и находился лишь в шести километрах от города. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. По оценке сейсмологов, толчки стали сильнейшими за последние 500 лет.

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