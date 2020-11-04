Турция окончательно подсчитала число погибших в результате землетрясения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что всего погибли 116 человек. Ранее Анкара сообщала о 114 жертвах землетрясения, еще двое — подростки с греческого острова Самос. Еще 1035 человек в турецком Измире пострадали.

2 ноября трехлетнего ребенка спасли после землетрясения в Измире. Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов. Это произошло спустя 65 часов после начала землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.