У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте метеорологического агентства Японии.

Его эпицентр располагался в Тихом океане в 52 километрах от острова Мияко, очаг, по данным сейсмологов, находился на глубине 59,6 километра. О жертвах и пострадавших не сообщается. Не было и данных о возможной угрозе цунами.

10 декабря подземные толчки зафиксировали в Иркутске. Момент катаклизма попал на видео — колебания зафиксировала камера наблюдения у подъезда. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в Бурятии возле озера Байкал.

В ноябре катастрофическое землетрясение произошло поблизости от берегов Турции. Были разрушены десятки домов, погибли более ста человек.