Сын Шварценеггера вышел на улицу в пижаме и возмутил фанатов

Сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера, манекенщик Патрик, прошелся по улицам Лос-Анджелеса в домашней одежде. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 27-летнюю знаменитость вместе с матерью Марией Шрайвер. На размещенных кадрах Шварценеггер запечатлен в пижаме белого цвета в голубую полоску, которая состоит из рубашки и прямых брюк, и со стаканом кофе в руках. В качестве обуви он выбрал светлые кроссовки. На его матери — джинсы, футболка, кардиган и шляпа.

Читатели издания подвергли критике внешний вид сына Шварценеггера в комментариях под снимками. «Выходить на улице в пижаме — неприлично», «Потом он ляжет в ней в постель, отвратительно», «Ужасно, когда весь мир видит тебя в пижаме на улице», «Меня раздражает, когда люди весь день ходят в пижамах!» — высказывались пользователи.

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Ранее в декабре пижамам украинского бренда предрекли стать модным трендом. Отмечается, что на сайте Net-a-Porter вещи марки Sleeper поместили в раздел самых популярных товаров, поскольку их быстро раскупали в течение всего года.

Патрик Шварценеггер — актер, предприниматель и модель. Бизнесмен владеет компанией по производству мужской одежды Project360. Помимо этого, Шварценеггер-младший имеет контракт с модельным агентством L.A. Models. Он снялся в фильмах «Одноклассники 2» и «Полночное солнце», а также музыкальном клипе на песню Right there исполнителей Арианы Гранде и Big Sean.