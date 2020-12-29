Названы лучшие крабовые палочки

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») крабовых палочек, по итогам которого назвало лучшие. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Vici Приорити», «Меридиан», «Санта Бремор», «Каждый день», «Красная цена», «Русское море» и Aro.

Специалисты проверяли образцы на наличие патогенных микроорганизмов, токсичных элементов и консервантов, а также исследовали органолептические свойства и соответствие требованиям маркировки.

Все участвовавшие в исследовании образцы соответствуют требованиям законодательства и ГОСТа. При этом палочки «Vici Приорити» соответствуют также опережающим требованиям Роскачества и могут претендовать на российский знак качества.

Также специалисты оценили содержание в образцах белка, крахмала, консервантов, красителей, соли и сои. Лучшие результаты показали «Vici Приорити» (4,75 балла из пяти) и «Меридиан» (4,7). Также в пятерку вошли «Санта-Бремор» (4,2 балла), «Каждый день» и «Красная цена» (по 4,15). Последнее место заняли крабовые палочки Aro с результатом 3,55 балла.