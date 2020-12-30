Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами

В Ингушетии задержали банду наркоторговцев, в которую входили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Созданная в 2020 году банда состояла из семерых человек, трое из которых работали в полиции. В ходе обысков у задержанных изъяли наркотики, стоимость которых превысила пять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 («Хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере») УК РФ.

Как уточняет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди задержанных — два старших сержанта и младший лейтенант полиции. Причастность первых двух сотрудников подтвердилась в ходе контрольной закупки.

В машине младшего лейтенанта обнаружили 2,5 тысячи флаконов «Тропикамида» и 5,6 тысячи капсул «лирики». Дома у одного из полицейских при обыске нашли запас патронов, гранат, три магазина к АК 5,45 и автоматический пистолет Стечкина.